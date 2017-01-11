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В Великобритании забеременел мужчина

В Великобритании забеременел мужчина
Портал Mirror сообщает о том, что двадцатилетний житель Великобритании заявил о своей беременности, информирует replyua.net. Хайден Кросс решил поменять пол с женского на мужской около трех лет назад, начав принимать гормональные препараты.

Физиологически он пока еще остается женщиной, хотя у него уже имеется паспорт с отметкой о мужском поле. По словам молодого человека, срок беременности составляет три месяца, и он стал первым британцем, которому удалось забеременеть. По некоторой информации, зачатие произошло от донорской спермы, и подходящего отца для своего ребенка Кросс нашел через соцсеть Фейсбук. Парень уже заявил о том, что в его организме начались необратимые процессы, однако неожиданно для себя он понял, что должен родить ребенка, пока еще остается женщиной.

Он подчеркнул, что беременность – это очень женственно, однако этот процесс противоречит тому, как он ощущает свое тело в последнее время. «Несомненно, я обязательно рожу ребенка сейчас, а уже после родов завершу процесс по смене пола. Мне это нужно сделать в молодом возрасте», заявил трансгендер.
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