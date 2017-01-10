Вице-премьером и министром регионального развития Румынии стала крымская татарка Севиль Шайдех

Как сообщает replyua.net со ссылкой на сайте «15 минут», сегодня стало известно, что Севиль Шайдех, крымская татарка, получила должность в правительстве Румынии.
Политик является достаточно успешной и известной в Румынии, куда ее предки эмигрировали из Крыма в начале прошлого века. Сегодня она была назначена на должность Вице-премьер-министра Румынии. Также она будет в новом румынском правительстве министром регионального развития.
В конце декабря сообщалось, что Шайдех могла стать первым главой правительства-мусульманской на территории всего Европейского союза, однако президент Румынии не поддержал ее кандидатуру, выдвинутую Социал-демократической партией. Ее политическая карьера насчитывает несколько достаточно высоких должностей, в том числе помощника министра регионального развития и госуправления Румынии, а также сотрудника Агетства по механизации сельского хозяйства.