На журналистов Russia Today совершили нападение в Германии

В немецком городе Лейпциг состоялась акция протеста, организованная противниками процесса исламизации западных стран. Как передает replyua.net, в ходе данного мероприятия неизвестные совершили нападение на журналистов телеканала Russia Today. По данным российских СМИ, сотрудники этого телеканала, который считается источником распространения российской пропаганды в Европе и США, осуществляли съемки митинга, организованного активистами антиисламской группы PEGIDA («Патриотичные европейцы против исламизации Запада»).
Сообщается, что один из активистов приблизился к ним сзади, и затем совершенно неожиданно совершил нападение. Репортеры, получив несколько ударов, упали на землю. Участник акции протеста разбил камеру журналистов Russia Today, которая оказалась у него в руках. Наблюдавшие за правопорядком полицейские задержали злоумышленника, его увезли для проведения допроса. Медики предоставили журналистам необходимую помощь.
По словам сотрудницы RT, она чувствует себя хорошо, хотя ее правая рука немного болит. Она отметила, что неизвестный напал на нее сзади и хотел забрать монопод, который она хотела удержать.