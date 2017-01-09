Борис Джонсон встретится с Дональдом Трампом

Как сообщает The Guardian, Борис Джонсон сегодня встретится с Дональдом Трампом – он вылетел в Нью-Йорк вчера. Эта будет его первый визит в качестве министра иностранных дел в Соединенные Штаты Америки, как и первая встреча с новоизбранным президентом США, - передает replyua.net.
Британские СМИ сообщают, что это будет первый полуофициальный контакт между командами Терезы Мэй и Дональда Трампа. Журналисты уже предвкушают «очень веселые» переговоры – Джонсон часто бывает несдержанным в своих высказываниях. В частности, о Трампе ранее он заявлял, что его высказывания по поводу женщин являются неприемлемыми.
Встречать Джонсона в аэропорту будет зять Трампа - Джаред Кушнер, а также Стив Бэннон, которому Трамп в своей администрации отвел роль главного стратега. Как сообщалось ранее, Трамп обещал не встречаться ни с кем из мировых лидеров до своей инаугурации. В то же время, видимо, эта встреча крайне важна для него – на ней будут обсуждаться вопросы «особых отношений» между США и Великобританиях, о которых новоизбранный президент США писал в своем Твиттере.