Трамп заявил, что ждет встречи с Терезой Мэй "с нетерпением"

Дональд Трамп на своей странице в Твиттере сообщил, что с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая должна состояться весной, - передает replyua.net со ссылкой на The Guardian.
Новоизбранный президент США заявил что «ждет встречи с Мэй с нетерпением». Также Трамп в своем посте в Твиттер добавил, что «между странами должны сформироваться «особые отношения», а также отметил, что США и Великобритания – «очень особенные союзники». Трамп начал налаживать отношения с Британией практически сразу после оглашения результатов выборов – первым политиком, с которым он встретился всего через несколько дней после объявления результатов выборов, стал Найджел Фарадж.
По мнению политических аналитиков, Трамп будет добиваться заключения между США и Великобританией соглашения о свободной торговле, которое будет иметь для британской стороны решающее значение после Brexit. На прошлой неделе стало известно, что два ближайших помощников Мэй, Фиона Хилл и Ник Тимоти, посетили Вашингтон, чтобы подготовить почву для встречи двух мировых лидеров. Что именно станет темой переговоров Трампа и Мэй пока не ясно, но оба политика подтвердили, что встреча состоится.