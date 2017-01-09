Группа ученых случайно обнаружила "итальянский Стоунхендж"

Издание «Independent» сообщает, что группа археологов случайно обнаружила в Италии древние постройки, которые уже окрестили «итальянским Стоунхенджем». Огромные каменные валуны, лежащие один на другом, не были замечены ни кем ранее, - передает replyua.net.
Группа археологов-любителей, занималась исследованием бункеров времен Второй мировой войны на Сицилии, когда наткнулась на огромные каменные валуны, необычно расположенные друг на друге. Археологическое открытие было подтверждено экспертами и расценено как главная находка, которая позволит понять, что происходило на Земле в доисторические времена.
Научная экспертиза, проведенная специалистами, подтвердила, что перед ними – солнечные часы, датируемые периодом между шестью и тремя тысячами лет до нашей эры. Ученые использовали беспилотный летательный аппарат, ориентирующийся по GPS, камеры наблюдения и компас, чтобы проверить, являются ли эти солнечные часы все еще рабочими, и выяснилось, что по ним все еще можно достаточно точно определять времена года. По мнению археологов, «сицилийский Стоунхендж» может быть даже старше английского и открывает много возможностей для исследования этой местности.