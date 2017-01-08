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Десятки людей стали жертвами аномальных холодов в Европе

Десятки людей стали жертвами аномальных холодов в Европе
По информации DW, первая неделя нового года в Европе ознаменовалась аномальными морозами, в связи с чем погибли свыше двух десятков человек, передает replya.net. Отмечается, что наиболее низкий температурный режим метеорологи зафиксировали на шведско-финской границе – там столбики термометра опустились до отметки 42 градусов мороза. Столь холодная воздушная масса имеет скандинавское происхождение. В части регионов Польши температура воздуха была значительно ниже 20 градусов с отметкой «минус», в связи с чем вчера появилась информация о примерно десяти жертвах.

В традиционно теплой Италии также установилась очень холодная погода, приведшая к семи погибшим. Работа в двух аэропортах оказалась заблокированной. Столбики термометра в баварских Альпах опустились до почти 27 градусов с отметкой «минус».

Турция и страны балканского региона оказались во власти снежных бурь. Так, высота снега в городе Стамбуле составила сорок сантиметров. В столице России спасатели объявили о предпоследнем, «оранжевом» уровне опасности на 8 января. Причиной данного решения являются крайне низкие морозы.
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