Во Франции намерены усилить защиту от кибератак

Руководитель французского оборонного ведомства Жан-Ив ле Дриан заявил о планах Парижа активизировать свои усилия защиты от возможных атак со стороны хакеров, передает replyua.net. По убеждению высокопоставленного чиновника, Франция не меньшим образом подвержена кибератакам, чем США. В частности, Ле Дриан акцентировал внимание на реальной опасности таких атак на гражданскую инфраструктуру Франции, а также против демократических ценностей в стране и работе СМИ. В ответ на вопрос, есть ли у страны определенный иммунитет о подобных атак, министр обороны ответил отрицательно, и заявил, что по данному вопросу не стоит занимать наивной позиции.
Как известно, российским хакерам предъявили обвинения в совершении кибератак на компьютерные системы ОБСЕ. Помимо этого, ранее отмечалось, что сотрудники американской разведки представили общественности открытую часть доклада, в котором доказано вмешательство Кремля в выборы американского президента. С еще одной, секретной версией, уже ознакомились Барак Обама и Дональд Трамп. В соответствии с выводами документа, инициатором прямого вмешательства хакеров для оказания влияния на американские выборы стал российский президент Путин.