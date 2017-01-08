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Во Франции намерены усилить защиту от кибератак

Во Франции намерены усилить защиту от кибератак
Руководитель французского оборонного ведомства Жан-Ив ле Дриан заявил о планах Парижа активизировать свои усилия защиты от возможных атак со стороны хакеров, передает replyua.net. По убеждению высокопоставленного чиновника, Франция не меньшим образом подвержена кибератакам, чем США. В частности, Ле Дриан акцентировал внимание на реальной опасности таких атак на гражданскую инфраструктуру Франции, а также против демократических ценностей в стране и работе СМИ. В ответ на вопрос, есть ли у страны определенный иммунитет о подобных атак, министр обороны ответил отрицательно, и заявил, что по данному вопросу не стоит занимать наивной позиции.

Как известно, российским хакерам предъявили обвинения в совершении кибератак на компьютерные системы ОБСЕ. Помимо этого, ранее отмечалось, что сотрудники американской разведки представили общественности открытую часть доклада, в котором доказано вмешательство Кремля в выборы американского президента. С еще одной, секретной версией, уже ознакомились Барак Обама и Дональд Трамп. В соответствии с выводами документа, инициатором прямого вмешательства хакеров для оказания влияния на американские выборы стал российский президент Путин.
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