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Из-за аномальных морозов в Европе погибли десятки людей

Из-за аномальных морозов в Европе погибли десятки людей
Мощный ледяной циклон, пришедший в Европу из Скандинавии, привел к гибели свыше двух десятков людей в разных странах, сообщает replyua.net со ссылкой на DW.

Аномальные температуры на этой неделе были зафиксированы в разных точках Европы, однако холоднее всего было на границе Финляндии и Швеции, где столбик термометра опускался до 42 градусов мороза. В некоторых польских областях установился двадцатиградусный мороз, и за последние дни в Польше скончались два человека. Больше всего жертв непогоды в Италии – здесь из-за морозов погибли семь человек, в основном, это были бездомные люди. В горах Баварии также установлены температурные рекорды – почти 27 градусов мороза. В ряде районов затруднено движение транспорта, власти призвали граждан отказаться от поездок на личных авто.

Однако самая необычная погода установилась в Турции – на эту страну обрушились снежные бури. В некоторых районах высота снежного покрова достигает одного метра, в Стамбуле выпало сорок сантиметров осадков. Информация о гибели людей из-за морозов также поступает из России, Греции и Чехии.
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