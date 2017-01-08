В Польшу прибыли американские военные

В польский город Вроцлав прибыли 250 американских солдат третьей танковой бригады в рамках миссии, целью которой является укрепление восточных границ Европы, передает replyua.net со ссылкой на DW. В сообщении говорится о том, что военные прибыли в Вроцлав накануне, и в ближайшее время их разместят на западе Польши, в городе Жагань.
Напомним, что ранее в НАТО сообщали о том, что с начала этого года в страны Прибалтики и в Польшу будут переброшены четыре тысячи военных. Что касается танковых подразделений, которые будут размещаться в Польше, в будущем их могут направлять на учения и в другие европейские государства. В этом году масштабные военные учения должны пройти в Эстонии, Польше, Латвии и Литве. В НАТО уже пояснили, с какой целью перебрасываются войска и проводятся учения – такие действия осуществляются в связи с возможной агрессией со стороны России.
Однако Йенс Столтенберг, генсек НАТО, неоднократно повторял, что у альянса нет цели испортить отношения с Россией – напротив, Североатлантический альянс готов поддерживать диалог, чтобы свести к минимуму создавшуюся конфликтную ситуацию.