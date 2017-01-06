Названы две страны Европы, в которых в скором времени возможны теракты

По мнению Андрея Бузарова, эксперта по международным отношениям, Италия и Голландия – это страны, которые могут избрать террористы для своей деятельности в ближайшей перспективе, передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что исламисты определили своей главной целью Турцию и Египет, в котором безопасность находится не на самом высоком уровне и атаки там происходят время от времени. Что касается Турции, то, считает Бузаров, она тоже в группе риска, так как причастна к сирийскому конфликту.
Эксперт-международник также считает, что угроза стать жертвами терроризма также нависла над некоторыми странами Евросоюза. «Большая часть государств-членов ЕС уже были подвержены атакам террористов. Исключением являются Голландия и Италия. С теоретической точки зрения там возможны теракты, поскольку, время от времени, террористы могут расширять географию», - пояснил эксперт.
«Террористические организации подвергали опасности традиционно спокойную Бельгию, а также Францию. В Германии тоже, несмотря на высокий уровень безопасности, происходят атаки. Это означает, что не было террористических атак в Голландии и Италии, но никто не может исключать и там подобного развития событий», - сказал Бузаров.