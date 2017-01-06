Генерал: НАТО не зможе протистояти силам РФ

Колишній командувач об’єднаних сил Великобританії генерал Річард Берронс переконаний, що Сполучене Королівство разом з Північноатлантичним альянсом не зможуть подолати загрози з боку Російської Федерації. Про це у п’ятницю, 6-го січня, повідомляє місцеве видання, передає replyua.net.
У своєму повідомленні британський генерал зазначив, що нещодавно Королівство поставило собі мету – протягом двох років привести свої війська в боєздатність, щоб можна було на рівних протистояти силам країн, таких як Російська Федерація. «Для цього Великобританії крім залучення інвестицій потрібно буде провести масштабну організаційно-планову роботу та значно збільшити боєздатність держави», - пояснив Берронс.
За його словами, у даному випадку достатньо просто подивитися на стан НАТО, який наразі, за словами генерала, знаходиться в стані повної демобілізації. «Що можна було б сказати про Альянс… Наразі він не знаходиться в повній силі обороноздатності. На даний момент НАТО не готовий до того, що сьогодні може продемонструвати Росія та її Збройні сили», - вважає колишній командир. За його словами, Великобританія та НАТО мають допрацювати деякі критерії обороноспроможності.