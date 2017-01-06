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Антиросійські санкції фактично знизили збитки для ЄС - оцінка експертів

Антиросійські санкції фактично знизили збитки для ЄС - оцінка експертів
Результатом запроваджених антиросійських санкцій та санкцій від Російської Федерації у відповідь за 2015 рік Європейський союз зазнав економічних збитків на суму близько 17.61 мільярда євро. Про це розповідається в результатах дослідження Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), повідомляє видання «DW», передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що двосторонні санкції (від ЄС та від РФ – ред.) призвели до серйозного скорочення робочих місць по всій території Євросоюзу – без роботи залишилося близько 400 тисяч людей. Проте в той самий час у звіті зазначається, що через слабку економіку Росії її торгівля з країнами ЄС і без впровадження санкцій значно б погіршилася.

У документі зауважили, що прив’язувати до санкцій можна лише 44% від загальної кількості збитків у торгівельних відносинах з ЄС. Все інше можна списати на нестабільність російської економіки. Дослідники наголошують, що у разі відсутності санкцій збитки для ЄС від експорту продукції до Російської Федерації становили б близько 22 мільярда євро. Як повідомлялося раніше, запроваджені ще у 2014 році антиросійські санкції у зв’язку з анексією Криму та вторгненню на Донбас було продовжено до кінця липня поточного року.
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