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Английский археолог сделал удивительную находку

Английский археолог сделал удивительную находку
Издание «Independent» пишет, что английский археолог обнаружил на территории городка Trellech на границе Англии и Уэльса древний средневековый город, - передает replyua.net.

Стюарт Уилсон, английский археолог, приобрел земельный участок в городке Trellech в надежде, что на нем может располагаться древний средневековый город. Выпускник университета заплатил за него 40 000 долларов. Его интерес к этой местности проснулся когда житель этого поселения заявил, что на своем огороде обнаружил кусочки керамических изделий. В 2002 году он связался с Археологическим обществом Монмута и рассказал о своей находке.

Когда Уилсон прибыл на место, чтобы осмотреть черепки, он нашел остатки стен и решил, что, возможно, на этой земле когда-то был город. Как только он узнал, что нужный ему земельный участок был выставлен на продажу, он тут же его купил. Он уволился с основной работы, позвал в свою команду более 1000 человек и начал раскопки, которые продлились долгие годы. По мнению археолога, он обнаружил средневековый город, основанный семьей De Clare в XIII веке.
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