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Вибух в Ізмірі: Поліція ліквідувала 2 із 3 терористів

Вибух в Ізмірі: Поліція ліквідувала 2 із 3 терористів
У турецькому місті Ізмір після вибуху біля будівлі суду між поліцією та терористами відбулася перестрілка, в результаті якої правоохоронцям вдалося ліквідувати двох підривників, які чинили опір. Наразі поліція займається розшуками третього учасника. Про це у четвер, 5-го січня, пише місцеве видання «CNN Turk», передає replyua.net.

Як повідомлялося раніше, неподалік від суддівської будівлі у турецькому місті Ізмір стався потужний вибух, в результаті якого було поранено декількох людей. На місці події перебуває кореспондент вищезазначеного видання, за словами якого, вибухнув замінований автомобіль. Після вибуху між поліцейськими та терористами зав’язалася перестрілка. Двох із трьох терористів правоохоронці знищили на місці. Третьому вдалося утекти. Наразі його розшукує поліція.

Наразі на місце події прибула група саперів, яка досліджує територію. За словами очевидців, поліція ліквідувала терориста-смертника, який ніс на собі вибухівку. На даний момент правоохоронці перекрили рух транспорту по всьому району. За попередніми даними, поліція розшукує чоловіка середнього зросту, який одягнений у чорну куртку. За інформацією видання, неподалік від місця події сапери знайшли підозрілий предмет.
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