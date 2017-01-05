У Ізмірі біля суду вибухнув автомобіль

Нещодавно надійшла інформація про те, що у турецькому місті Ізмір не далеко від будівлі суду прогримів дуже сильний вибух. Про це сьогодні, 5-го січня, повідомляє агентство «CNN Turk», передає replyua.net.
«Неподалік від суддівської будівлі у Ізмір нещодавно прогримів вибух великої потужності. Наразі на місці події горить автомобіль. Наразі туди відправилась велика кількість карет швидкої медичної допомоги», - зазначається у повідомленні. За непідтвердженими даними, біля будівлі суду вибухнула припаркована автівка. Наразі з місця події повідомляється про велику кількість поранених. В той самий час інформації щодо наявності загиблих немає.
Також про інцидент повідомляє агентство «Conflict News» у своєму Твіттер-акаунті. Крім того там оприлюднили фото з місця події. Наразі більше ніякої інформації не надходило. Ситуація у місті залишається напруженою. Влада Туреччини ще не встигла відреагувати на цю подію. Також немає інформації про можливого винуватця вибуху. За попередніми даними, даний інцидент розглядається як терористичний акт. Як відомо, за 5 днів нового року у Туреччині це вже не перший випадок теракту. Перша терористична атака відбулася у новорічну ніч у одному з відомих нічних клубів Стамбула, в результаті чого загинуло 39 людей.