На севере Германии сильнейшие наводнения

Наводнения, обрушившиеся на северные районы Германии, могут стать самыми крупными за последнее десятилетие, передает replyua.net со ссылкой на DW. Накануне, 4 января, непогода обрушилась сразу на несколько регионов – бушевал сильный ветер, ливни не прекращались ни на минуту.
В результате разгулявшейся стихии подтопленными оказались многие населенные пункты федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн. Мощный циклон Аксель подтопил улицы Висмара, Варнемюнде, Ростока и Любека. Под водой оказались автомобили и первые этажи многих зданий, более того, многие граждане не могли покинуть свои дома из-за затопления пешеходных дорог в населенных пунктах. Немецкие метеорологи уже предупредили о том, что плохие погодные условия сохранятся и сегодня – вода может подняться еще на десять сантиметров.
В некоторых городах уровень воды вчера был зафиксирован на отметках, которые намного выше нормы. Впрочем, сегодня шквалистый ветер должен немного утихнуть, также синоптики прогнозируют уменьшение количества осадков. Один из районов коммуны Гагер, находящейся на острове Рюген, вчера оказался полностью отрезанным от остальных районов острова.