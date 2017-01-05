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Даже и не собиралась: у Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину

Даже и не собиралась: у Ле Пен прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину
В пресс-службе французского политика Марин Ле Пен, которая будет баллотироваться на пост президента, прокомментировали возможный запрет на въезд в Украину, заявив, что лидер «Национального фронта» вообще не собиралась туда ехать, сообщает replyua.net со ссылкой на Рейтер. «Марин Ле Пен не собиралась ехать в Украину.

Однако такой вопрос может решаться только на дипломатическом уровне и через дипломатические каналы, если она станет президентом Франции», подчеркнули в пресс-службе. Напомним, что заявление от представителей СБУ о возможном запрете на въезд прозвучало после того, как Марин Ле Пен в интервью отметила, что поддерживает аннексию Крыма и считает полуостров российским, поскольку «был проведен референдум на законных основаниях».

Нужно отметить, что Ле Пен является основным кандидатом на пост президента Франции. Согласно результатам последних опросов, она является лидером гонки и даже обгоняет по популярности своего ближайшего конкурента Франсуа Фийона. Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля.
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