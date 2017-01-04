Заявление о Крыме может дорого обойтись Марин Ле Пен

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт во Франции, может оказаться в черном списке СБУ, и ей будет запрещен въезд на территорию Украины, информирует replyua.net.
Напомним, что ранее Ле Пен, которая будет баллотироваться на пост президента Франции, заявила о том, что референдум в Крыму был законным, и она считает полуостров российским. Александр Ткачук, руководитель аппарата главы СБУ, прокомментировал заявление французского политика. «Мы не исключаем, что Марин Ле Пен въезд в Украину будет закрыт. Кроме того, мы не исключаем, что против этого политика будут приняты и другие меры», отметил Ткачук. По его словам, окончательное решение можно будет принять с согласия Министерства иностранных дел Украины. Ранее Ле Пен дала большое интервью, во время которого заявила, что присоединение Крыма к России проходило на законных основаниях.
По мнению Ле Пен, нет ни одного основания для того, чтобы оспаривать итоги этого референдума. Нужно отметить, что Ле Пен является сторонницей действий Путина, и она неоднократно заявляла о том, что в случае победы на президентских выборах она отменит антироссийские санкции.