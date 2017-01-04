В Праге начинает работу центр по борьбе с российской пропагандой

С первого дня этого года в чешской столице начал работать центр по борьбе с гибридными угрозами и терроризмом, сообщает replyua.net со ссылкой на DW.
Главная цель центра заключается в поиске в Интернете различных информационных вбросов из России, а также в оперативном разоблачении этой недостоверной информации. В центре работают двадцать человек, и все они находятся в подчинении МВД Чехии. Они будут отслеживать сомнительные публикации во всемирной сети, разоблачать фейковые новости, препятствовать их распространению по всему миру. По словам Милана Хованца, министра внутренних дел Чехии, центр будет работать оперативно – фейковая информация будет разоблачаться в течение нескольких минут, и сотрудники центра будут исправлять такие новости или же вносить в информацию уточнения.
Западные источники также сообщают, что сейчас влияние пропагандистских СМИ серьезно возрастает, поэтому создание этого центра является лишь частью большой программы. В Чехии также работает Национальный центр кибербезопасности, и к концу этого года сотрудники центра переедут в новый офис, а штат центра будет расширен до 400 сотрудников.