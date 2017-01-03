Книга Гитлера "Mein Kampf" более не является бестселлером в Германии

ВВС пишет, что известная книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf» более не является бестселлером в Германии – как это считалось в первой половине прошлого года, - передает replyua.net.
Как известно, обладатели авторских прав на книгу разрешили ее печать в позапрошлом году. Она была напечатана в оригинале, но с многочисленными комментариями историков и философов. Ее издание сразу же вызвало огромный ажиотаж – за первое полугодие 2016 года было продано более 85 000 экземпляров, что некоторым дало повод утверждать, что «в мире и в Германии, в частности, происходит всплеск неонацизма» . Издатели заявляют, что это число впечатляющее, однако неверно истолковано – чтобы говорить, что книга бестселлер, нужно принять во внимание длительность продаж и итоговое количество проданных экземпляров. Также газетчики не учли тот факт, что это было первое повторное официальное издание этой книги за последние 50 лет на немецком языке, ранее недоступное в принципе. Его основными покупателями стали не неонацисты, как писали, а библиотеки, университеты и школы всех стран мира. Стоимость книги была достаточно большой – 60 долларов США, и поэтому она была доступна далеко не всем.
Также ВВС подчеркивает, что сейчас в немецких книжных магазинах лидируют по продажам уже совсем другие книги. Даже на немецком сайте Amazon она находится лишь на 79 месте по числу продаж.