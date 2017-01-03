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Книга Гитлера "Mein Kampf" более не является бестселлером в Германии

Книга Гитлера "Mein Kampf" более не является бестселлером в Германии
ВВС пишет, что известная книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf» более не является бестселлером в Германии – как это считалось в первой половине прошлого года, - передает replyua.net.

Как известно, обладатели авторских прав на книгу разрешили ее печать в позапрошлом году. Она была напечатана в оригинале, но с многочисленными комментариями историков и философов. Ее издание сразу же вызвало огромный ажиотаж – за первое полугодие 2016 года было продано более 85 000 экземпляров, что некоторым дало повод утверждать, что «в мире и в Германии, в частности, происходит всплеск неонацизма» . Издатели заявляют, что это число впечатляющее, однако неверно истолковано – чтобы говорить, что книга бестселлер, нужно принять во внимание длительность продаж и итоговое количество проданных экземпляров. Также газетчики не учли тот факт, что это было первое повторное официальное издание этой книги за последние 50 лет на немецком языке, ранее недоступное в принципе. Его основными покупателями стали не неонацисты, как писали, а библиотеки, университеты и школы всех стран мира. Стоимость книги была достаточно большой – 60 долларов США, и поэтому она была доступна далеко не всем.

Также ВВС подчеркивает, что сейчас в немецких книжных магазинах лидируют по продажам уже совсем другие книги. Даже на немецком сайте Amazon она находится лишь на 79 месте по числу продаж.

Книга Гитлера "Mein Kampf" более не является бестселлером в Германии
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