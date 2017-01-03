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Футбольные фанаты "Челси" получили тюремные сроки за расизм

Футбольные фанаты "Челси" получили тюремные сроки за расизм
«The Guardian» сообщает, что двое футбольных фанатов «Челси» были осуждены к лишению свободы условно после нанесения оскорбления чернокожему французу в парижском метро, - передает replyua.net.

Инцидент произошел еще в феврале 2015 года перед футбольным матчем между «Челси» и «Сен-Жермен», однако приговор в этом деле быв вынесен судом только сегодня. Четверо футбольных фанатов «Челси» оттолкнули чернокожего мужчину от дверей поезда, не дав ему войти. При этом они кричали: «Мы расисты, мы расисты, и нам это очень нравится». Весь инцидент был снят на видео британцем, ставшим его свидетелем, и опубликован на сайте издания «The Guardian».

Французские прокуроры сочли этот случай «ярким примером расизма, виновники которого обязательно должны понести наказание». На суде присутствовали лишь двое преступников – Парижский суд присудил им наказание в виде лишения свободы за «расизм с отягчающими обстоятельствами» с условным отбывание наказания. Двум другим были присуждены штрафы и компенсации – они должны были выплатить пострадавшему 10 000 евро. Также этот инцидент вызвал огромный социальный резонанс – политики и известные спортсмены заявляли, что расизм в спорте недопустим и должен искореняться.
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