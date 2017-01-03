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В Ватикане открылся первый McDonald's

В Ватикане открылся первый McDonald's
The Guardian сообщает, что власти Ватикана открыли первый в истории страны McDonald's. Всемирно известный фаст-фуд находится в Риме на Борго Пио, всего в нескольких шагах от базилики Святого Петра. Открытия заведения состоялось, несмотря на возмущения жителей нескольких соседних кварталов и чиновников католического государства, - передает replyua.net.

Открытие McDonald's прошло тихо, без шумного праздника. Европейские СМИ пишут, что этим новшеством недовольны многие, в том числе некоторые кардиналы и владельцы мелкого бизнеса. Идея открыть в Ватикане McDonald's появилась в прошлом году. Одним из самых ярых критиков этой затеи был кардинал Сгречча, который заявил, что «меню фаст-фуда очень далеко от римских гастрономических традиций, и не имеет ничего общего со здоровой пищей». В своем интервью для газеты La Repubblica от также отметил: «Мегамагазин бутербродов на Борго Пио является позором. Было бы лучше использовать это помещение для организации в нем приюта для бездомных или центра помощи страждущим и бедным».

Несмотря на все протесты, McDonald's в Ватикане вчера открылся и, как сообщает издание, в обеденное время в нем уже были замечены две монахини. В пресс-релизе для прессы подчеркивается, находится за пределами государственной границы Ватикана, хотя и расположен в здании, которое принадлежит Святому Престолу.
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