Мигранты из Африки взяли штурмом границы испанского анклава, не обошлось без жертв

Свыше одной тысячи мигрантов из стран Африки совершили попытку оказаться на территории принадлежавшего Испании анклава Сеута, находящегося в северной части Африки, передает replyua.net. Согласно имеющимся сведениям, ранения в процессе данного происшествия стали пять сотен сотрудников пограничных служб из Марокко и еще пять граждан Испании, совершивших попытку остановить действия людей, собравшихся в толпе. Некоторые СМИ сообщили, что одного глаза лишился один пограничник. Еще двое мигрантов, намеревавшиеся оказаться в Марокко, спрыгнули из шестиметрового забора и получили ранения. По словам испанских властей, попытка штурма носила весьма ожесточенный и организованный характер.
В августе прошлого года в Еврокомиссии был рассмотрен вопрос, предполагающий наложение штрафов на страны ЕС, отказавшиеся от приема беженцев. По информации еврокомиссара по миграционным вопросам Димитриса Аврамопулоса, за каждого мигранта, которого государство-член ЕС отказалось принимать, предполагается штраф на сумму 250 тысяч евро. Тем временем, от приема беженцев отказались Чехия и Польша, хотя именно эти две страны больше всего выигрывают в финансовом плане от членства в ЕС.