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Мигранты из Африки взяли штурмом границы испанского анклава, не обошлось без жертв

Мигранты из Африки взяли штурмом границы испанского анклава, не обошлось без жертв
Свыше одной тысячи мигрантов из стран Африки совершили попытку оказаться на территории принадлежавшего Испании анклава Сеута, находящегося в северной части Африки, передает replyua.net. Согласно имеющимся сведениям, ранения в процессе данного происшествия стали пять сотен сотрудников пограничных служб из Марокко и еще пять граждан Испании, совершивших попытку остановить действия людей, собравшихся в толпе. Некоторые СМИ сообщили, что одного глаза лишился один пограничник. Еще двое мигрантов, намеревавшиеся оказаться в Марокко, спрыгнули из шестиметрового забора и получили ранения. По словам испанских властей, попытка штурма носила весьма ожесточенный и организованный характер.

В августе прошлого года в Еврокомиссии был рассмотрен вопрос, предполагающий наложение штрафов на страны ЕС, отказавшиеся от приема беженцев. По информации еврокомиссара по миграционным вопросам Димитриса Аврамопулоса, за каждого мигранта, которого государство-член ЕС отказалось принимать, предполагается штраф на сумму 250 тысяч евро. Тем временем, от приема беженцев отказались Чехия и Польша, хотя именно эти две страны больше всего выигрывают в финансовом плане от членства в ЕС.
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