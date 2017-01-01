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Поліція Кельна провела масштабну операцію

Поліція Кельна провела масштабну операцію
У Кельні місцева поліція повідомила про масове затримання людей, які прибули з Північної Африки. Про це у неділю, 1-го січня, повідомляє видання «Associated Press», передає replyua.net.

У повідомленні вказується, що масштабна поліцейська операція мала на меті запобігти нападам мігрантів на громадян, як це сталося рівно рік тому назад. До спецоперації було залучено 1.5 тисячі представників правоохоронних органів. Масові перевірки документів відбувалися на головних залізничних станціях Кельна. Також у інформаційному листі зазначається, що поліцейські затримували людей переважно відштовхуючись від їхнього зовнішнього вигляду та кольору шкіри. Загалом було затримано близько сотні осіб.

Варто згадати, що минулої новорічної ночі на кельнській привокзальній площі та в деяких інших місцях було скоєно «приблизно дев’ятсот злочинів сексуального характеру проти майже 1200 жінок». Пізніше правоохоронцям вдалося встановити особи 120 підозрюваних. На цей раз правоохоронцям вдалося запобігти подібному насиллю. Наразі ні поліція, ні видання не повідомляють більше деталей подій. Наголошується, що головна мета даної операції була досягнута – нападів не було.
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