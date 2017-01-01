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Евросоюз как никогда близок к развалу – Сорос

Евросоюз как никогда близок к развалу – Сорос
По мнению известного американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, сейчас существуют все предпосылки для развала Евросоюза, передает replyua.net. Такую точку зрения он представил в своем материале для сайта Project-syndicate. Особый акцент он сделал на том, что Кремль расширил свое влияние в ЕС. В том числе, эксперт напомнил, что в апреле текущего года во Франции состоятся выборы президента, борьба в ходе которых будет вестись между пророссийскими кандидатами Франсуа Фийоном и Мари Ле Пен. К тому же, по утверждению финансиста, есть немалый риск того, что в таких странах, как Нидерланды, Италия и Германия у власти тоже могут оказаться лояльные к Кремлю лица.

Вместе с тем, Сорос продолжает надеяться на то, что граждане стран-членов ЕС смогут заметить опасность нынешней тенденции. Однако, финансист обратил внимание на то, что российская власть пойдет на использование методов, аналогичных тем, которые имели место в ходе американской президентской кампании. Из-за таких методов демократические процессы в ЕС окажутся под угрозой существования. Джордж Сорос уверен, что наибольшая для Евросоюза опасность исходит из-за медленного роста экономики и кризиса в связи с потоком нелегальных мигрантов.
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