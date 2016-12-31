Дирижер римского оркестра уволен за то, что сказал правду

Издание «Independent» сообщает, что дирижер оркестра Рима был уволен за то, что в зале, переполненном маленькими детьми, заявил, что Санта-Клаус не существует, - передает replyua.net.
Джакомо Лоприено, дирижер римского оркестра, набросился на аудиторию, находившуюся в концертном зале, за то, что она «недостаточно аплодировала» музыкантам, исполнявшим музыку на новогоднем концерте «Замороженный» («Frozen»). На концерт длительностью в два часа пришли множество итальянских семей, каждая из которых заплатила от 30 до 48 евро за билеты.
Дирижер оркестра, недовольный аплодисментами, стал упрекать зал, после чего заявил, что «Санта-Клауса» не существует. За эти слова Лоприено был уволен в тот же день. Директор театра назначила на его место другого музыканта. На своей странице в Фейсбуке она подчеркнула серьезность проступка Лоприено и разместила фото нового дирижера оркестра, стоящего рядом с Санта-Клаусом. Жители Италии в социальных сетях высмеивают этот случай – они называют его «увольнением ради защиты детской фантазии» и «увольнением в качестве назидания за сказанную правду».