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Меркель: исламистский терроризм - самое серьезное испытание для Германии

Меркель: исламистский терроризм - самое серьезное испытание для Германии
Reuters пишет, что в поздравительном обращении к немецкому народу Ангела Меркель отметила, что исламистский терроризм - это самое серьезное испытание для Германии и заявила, что в 2017 году введет законы, которые улучшат уровень безопасности в стране, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, в конце декабря в Берлине был совершен теракт, унесший жизни двенадцати человек. В связи с этим, главной темой новогоднего поздравления Меркель стало улучшение безопасности и борьба с терроризмом. В надежде на назначение на четвертый срок в 2017 году, канцлер заявила, что она призывает жителей Германии избегать популизма и пообещала, что их страна в рамках Европейского союза возьмет в борьбе с терроризмом на себя ведущую роль.

Она подчеркнула: «У многих возникло ощущение, что мир перевернулся с ног на голову, и в связи с этим все наши достижения сейчас ставятся под сомнение. Многие полагают, что парламентская демократия себя исчерпала и, вместо того, что заботиться об интересах граждан, заботится об интересах избранных. По моему мнению, Европа должна как можно скорее сосредоточиться на том, что на самом деле важно – том, что лучше, чем национальное государство». Политик добавила, что немцы никогда не должны думать, что лучшее будущее для Европы можно построить в одиночку.
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