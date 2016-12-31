В Анкарі поліція затримала 8 осіб, які готували теракт на Новий рік

В ході спеціальної операції турецької поліції в Анкарі було затримано вісім осіб, яких підозрюють у підготовці терористичних актів у новорічну ніч. Про це сьогодні, 31-го грудня, повідомляє видання Anadolu, передає replyua.net.
«У суботу силами антитерористичної служби Анкари було затримано вісім членів терористичного угрупування «Ісламська держава», які готували теракти у новорічну ніч», - зазначається у інформаційному листі. У повідомленні зазначається, що за версією турецької поліції, всі вісім членів угрупування ISIS готувалися вчинити терористичні акти саме у святкову ніч. Також зазначається, що в ході операції правоохоронці вилучили у затриманих ряд документів терористичної організації.
Варто згадати, що 10-го грудня поточного року в результаті вибуху в Стамбулі загинуло 40 осіб, серед яких 30 – представники правоохоронних органів. Через тиждень у місті Кейсері неподалік університетського містечка також пролунав сильний вибух – зірвався припаркований біля узбіччя замінований автомобіль в той момент, коли біля нього проїжджав автобус з військовими. В результаті стало відомо, що загинуло 13 людей, ще 55 отримали поранення. Серед них не було громадян України.