валюта
СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

В Анкарі поліція затримала 8 осіб, які готували теракт на Новий рік

В Анкарі поліція затримала 8 осіб, які готували теракт на Новий рік
В ході спеціальної операції турецької поліції в Анкарі було затримано вісім осіб, яких підозрюють у підготовці терористичних актів у новорічну ніч. Про це сьогодні, 31-го грудня, повідомляє видання Anadolu, передає replyua.net.

«У суботу силами антитерористичної служби Анкари було затримано вісім членів терористичного угрупування «Ісламська держава», які готували теракти у новорічну ніч», - зазначається у інформаційному листі. У повідомленні зазначається, що за версією турецької поліції, всі вісім членів угрупування ISIS готувалися вчинити терористичні акти саме у святкову ніч. Також зазначається, що в ході операції правоохоронці вилучили у затриманих ряд документів терористичної організації.

Варто згадати, що 10-го грудня поточного року в результаті вибуху в Стамбулі загинуло 40 осіб, серед яких 30 – представники правоохоронних органів. Через тиждень у місті Кейсері неподалік університетського містечка також пролунав сильний вибух – зірвався припаркований біля узбіччя замінований автомобіль в той момент, коли біля нього проїжджав автобус з військовими. В результаті стало відомо, що загинуло 13 людей, ще 55 отримали поранення. Серед них не було громадян України.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Черговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок
Важное за сутки
31 дек 2016
10616

Новые подробности телефонного разговора Трампа и Порошенко

Константин Елисеев, заместитель главы Администрации украинского президента, рассказал о темах телефонного разговора между главой Украины Петром Порошенко и будущим президентом США Дональдом Трампом.

30 дек 2016
9977

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Бывший руководитель добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», депутат ВРУ Дмитрий Ярош не заставил ждать с резко негативной реакцией на резонансные заявления олигарха Виктора Пинчука, в

Последние новости

Блогер: ми не маємо можливості заплатити таку ціну

Референдум о независимости Каталонии пройдет в 2017 году

Сотник - росіянам: ви раніше таке терпіли, стерпите і це

У мережі діляться епічними фото Порошенка та американських сенаторів з передової

Меркель: исламистский терроризм - самое серьезное испытание для Германии

Порошенко у Широкіному зробив Маккейну подарунок

Победы Украины, которыми стоит гордиться

В Анкарі поліція затримала 8 осіб, які готували теракт на Новий рік

Власти Египта заявили о завершении расследования авиакатастрофы рейса MS804

Українці, які застрягли в ОАЕ, відсвяткують Новий рік вдома?

Власти ЕС усилили меры безопасности в новогоднюю ночь

За 2016 рік Україна експортувала ялинкових прикрас на $4.5 мільйона

Цены на нефть резко снизились

Мариуполь посетили Порошенко и сенаторы Штатов

Двом посадовцям банку повідомили про підозру у розкраданні мільйонів

Финансист спрогнозировал курс гривны на 2017 год

ISIS взяло відповідальність за теракт в Іраку

Більше ста українців не можуть вилетіти з аеропорту в ОАЕ

Що чекати світу від подальших відносин США та РФ

Спикер парламента настаивает на прекращении «безвиза» с Россией

 Новости за день