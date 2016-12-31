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Польський літак через загрозу вибуху здійснив екстрену посадку в Празі

Польський літак через загрозу вибуху здійснив екстрену посадку в Празі
Через загрозу вибуху на борту в празькому аеропорту екстрену посадку здійснив польський пасажирський літак авіакомпанії Enter Air. Про це у суботу, 31-го грудня, пише агентство «iDNES.cz», передає replyua.net.

«Наразі поліція вже змогла затримати головного підозрюваного. Голова Міністерства внутрішній справ Чехії зазначив, що даний інцидент не являвся спробою вчинити теракт», - йдеться у повідомленні. «Даний авіалайнер виконував рейс не до Чеської республіки. Наразі літак знаходиться у аеропорту Вацлава Гавела. До моменту завершення розслідування правоохоронні органи не будуть надавати більше ніякої інформації», - зазначив міністр.

За непідтвердженою інформацією, літак виконував рейс з Лас-Пальмаса до Варшави. На борту знаходилося 168 осіб, з яких шість – члени екіпажу. Головний пілот лайнера запросив екстрену посадку над Прагою. На борту знаходилися переважно мандрівники з Польщі. Затриманий також являється польським громадянином. За словами польського міністра, чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння та відмовився говорити, чи знайшли в нього якісь вибухонебезпечні речовини. Після приземлення з літака евакуювали всіх осіб, які одразу пройшли паспортний контроль.
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