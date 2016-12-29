У Німеччині не здивовані падінням російського Ту-154

Літак Ту-154, який нещодавно розбився після 70 секунд польоту, що належав Міністерству оборони Російської Федерації, відносився до застарілого покоління авіалайнерів. Але і небезпечним його вважати не потрібно. Таку думку висловили німецькі експерти в галузі авіабудування, передає replyua.net.
Вони переконані, що Росія не зможе провести повного та конструктивного розслідування та встановити справжні причини падіння літака. Наразі російська влада не відмовляється від будь-яких версій трагедії: можливо це поломка у самому літаку, можливо недоброякісне пальне, або навіть сторонній предмет на борту лайнера. За словами російського експерта в області авіації, такі літаки як Ту-154 самі по собі не падають. «Це надійна машина. Можливо вона і застаріла, але себе добре зарекомендувала», - наголосив він.
За останні майже 50 років було виготовлено та впроваджено в експлуатацію понад 1000 одиниць цього літака. Протягом кількох десятиліть це був найпопулярніший літак, який літав на середні відставні по території Радянського союзу, а згодом в СНГ. Наразі залишилося близько 300 таких літаків. 100 з них знаходяться в регулярній експлуатації, також і у Міністерстві оборони РФ.