валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

У Німеччині не здивовані падінням російського Ту-154

У Німеччині не здивовані падінням російського Ту-154
Літак Ту-154, який нещодавно розбився після 70 секунд польоту, що належав Міністерству оборони Російської Федерації, відносився до застарілого покоління авіалайнерів. Але і небезпечним його вважати не потрібно. Таку думку висловили німецькі експерти в галузі авіабудування, передає replyua.net.

Вони переконані, що Росія не зможе провести повного та конструктивного розслідування та встановити справжні причини падіння літака. Наразі російська влада не відмовляється від будь-яких версій трагедії: можливо це поломка у самому літаку, можливо недоброякісне пальне, або навіть сторонній предмет на борту лайнера. За словами російського експерта в області авіації, такі літаки як Ту-154 самі по собі не падають. «Це надійна машина. Можливо вона і застаріла, але себе добре зарекомендувала», - наголосив він.

За останні майже 50 років було виготовлено та впроваджено в експлуатацію понад 1000 одиниць цього літака. Протягом кількох десятиліть це був найпопулярніший літак, який літав на середні відставні по території Радянського союзу, а згодом в СНГ. Наразі залишилося близько 300 таких літаків. 100 з них знаходяться в регулярній експлуатації, також і у Міністерстві оборони РФ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
28 дек 2016
20344

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

29 дек 2016
11652

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

Последние новости

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Аваков "вижав" у Mitsubishi знижку на автомобілі для поліції

Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка

Посол США похвалила Україну

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Исследователи сумели сформировать карту гроз

Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

РФ за 2016 год получила более 200 обращений от Украины, - МИД

Прокуратура вручила підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Больше 10 миллионов украинцев работают неофициально

Столичний бізнесмен хотів вбити конкурента

Путин выводит войска из Сирии

Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року

Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Нова свідомість чи нова техніка: чого більше потребує українська армія

Предупреждение: вместо красной икры в Украине реализуют подделку

Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

 Новости за день