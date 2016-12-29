Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Витольд Ващиковский, глава внешнеполитического ведомства, призвал Украину не проводить мероприятия, посвященные 75-летию Украинской повстанческой армии, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.
Ващиковский отметил, что состоялись переговоры, во время которых обе стороны затронули чувствительный и болезненный вопрос, и в настоящий момент Киев и Варшава должны прийти к общему видению исторической роли Украинской повстанческой армии. «Примирение между нашими странами станет абсолютно невозможным, если Украина решит проводить торжественные и масштабные мероприятия, посвященные 75-летию УПА, в следующем году», подчеркнул глава МИД. Также он привел в пример Германию и Польшу, - эти страны, по его словам, смогли достичь примирения по вопросам, касающемся трактовки многих исторических событий.
«Украина должна последовать примеру Польши и Германии. У поляков и украинцев нет полного осознания того, кем была УПА. Украинцы думают, что она сражалась с СССР и немного с немцами, а о Волынской трагедии современные украинцы мало что знают», отметил Ващиковский.