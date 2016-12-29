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Власти Чехии восстановят фабрику Шиндлера

Власти Чехии восстановят фабрику Шиндлера
После войны фабрика Шиндлера, которая находится в чешском городе Брненец, продолжала работать, и на ней производили текстиль, однако восемь лет назад все здания были запущены, и предприятие закрыли, передает replyua.net со ссылкой на Настоящее время.

Сейчас власти заявили о том, что будут восстанавливать эту фабрику, поскольку она имеет большое историческое значение не только для евреев, но и для представителей всех национальностей. Однако вместо фабрики в здании планируют создать большой музей, посвященный евреям, пережившим все ужасы войны. По словам властей, планируется воссоздать фабрику до мельчайших деталей – люди будут приходить сюда и переноситься на 80 лет назад, и на территории фабрики Шиндлера появятся и наблюдательные пункты, и эсэсовцы с собаками, и электрический забор.

Нужно отметить, что неподалеку от полуразрушенной фабрики можно посетить выставку, посвященную великому Оскару Шиндлеру, спасшему от смерти сотни евреев во время войны. Выставка находится в одном из зданий города Свитави. Шиндлер спасал евреев от Освенцима, брав их на работу, и о жизни Шиндлера Стивен Спилберг даже снял фильм, который вошел в список лучших картин 20 века.
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