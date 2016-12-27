Политический кризис в Румынии: президент отверг кандидатуру Шайдех

Издание «Independent» сообщает, что сегодня президент Румынии отверг кандидатуру Севиль Шайдех, выдвинутую на должность премьер-министра, чем спровоцировал политический кризис в стране, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Шайдех могла стать не только первой крымской татаркой – премьер-министром страны, но и первой женщиной-мусульманкой в ЕС, которая заняла такую должность. Однако сегодня стало известно, что президент Румынии Йоханнис не утвердил ее кандидатуру, предложенную Социал-демократической партией, получившей на выборах 45% голосов избирателей. В связи с принятием этого решения он заявил: «Тщательно взвесив все «за» и «против», я решил не принимать такого решения – Шайдех не будет премьер-министром Румынии. Политическая коалиция должна предложить другую кандидатуру».
Лидеры парламентской коалиции уже крайне резко отреагировали на это решение президента. Ливиу Драгнеа заявил: «Если Йоханнис отклоняет наше первое предложение, я не собираюсь делать второе. Возможно, мы увидим друг друга в каком-то другом месте». Также Драгнеа добавил, что его политическая партия намерена инициировать процедуру импичмента президенту Румынии.