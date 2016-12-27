Политик: в 2017 году Евросоюз столкнется с большими трудностями

Стефен Левен, премьер-министр Швеции, считает, что Евросоюз ждет очень бурный политический 2017 год, и ЕС также могут ожидать и проблемы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Local, шведский премьер подчеркнул, что всем нужен только тот ЕС, который может реагировать, и будет очень плохо, если Евросоюз даст трещину. Что касается президентских выборов во Франции, которые пройдут этой весной, шведский премьер считает, что у Марин Ле Пен невысокие шансы на победу. «Я не считаю, что Ле Пен может победить на выборах. Однако у нас нет ни единой гарантии. Мы уже были свидетелями других выборов, которые оказались непредсказуемыми», заявил Левен. По его словам, для ЕС имеет огромное значение победа Трампа – некоторые его заявления вызывают серьезное беспокойство, и, если Трамп начнет выполнять ранее данные им обещания, Швеции, да и Евросоюзу в целом, будет очень трудно.
Особенно сильно Швецию беспокоит, по мнению премьера, внешняя торговля, поскольку 50 процентов ВВП страны составляет именно экспортная продукция, и возникнут проблемы, если будут подписаны соглашения, ограничивающие торговлю.