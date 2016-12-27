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Озвучены подробности побега террориста, напавшего на посетителей рождественской ярмарки в Берлине

Озвучены подробности побега террориста, напавшего на посетителей рождественской ярмарки в Берлине
Гражданину Туниса Анису Амри, которому предъявили обвинение в совершении теракта на берлинской рождественской ярмарке, удалось сбежать из Германии через французскую территорию, передает replyua.net со ссылкой на 112. Сообщается, что подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения на железнодорожном вокзале городе Лион (Франция). Спустя некоторое время Анис Амри оказался в Италии, где был обнаружен французскими правоохранителями. В Милане полицейские намеревались проверить документы у подозреваемого, однако тот выстрелил у полицейских из имеющегося у него пистолета, в следствие чего одному правоохранителю были нанесены ранения. В процессе перестрелки с полицейскими подозреваемого в террористической атаке убили.

Как сообщалось, берлинские полицейские предоставили официальное подтверждение гибели украинского гражданина в теракте в Берлине, который произошел 19 декабря. К тому же, подобная информация поступила от главы МИД Украины Павла Климкина. С его словам, полицейские Берлина завершают проведение анализа ДНК, и после того, как станут известны результаты анализа, они будут переданы украинским дипломатам.
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