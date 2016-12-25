Польские власти выступили с громким обвинением РФ по поводу катастрофы с Качинским

В Варшаве заявили, что фрагмент переговоров, которые велись из кабины лайнера правительства, потерпевшего крушение недалеко от Смоленска в 2010 году, якобы имеющегося у российской стороны, на самом деле сфальсифицирован, передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. В том числе, отмечается, что, согласно содержанию недавнего выступления главы Кремля Владимира Путина, российские власти имеют текст переговоров с участием пилотов и пассажиров, к которым официальная Варшава никогда не имела доступа.
Согласно заявлению, то, как Путин проинтерпретировал трагедию под Смоленском, - самая настоящая ложь, используя которую российские политики постоянно пытаются очернить Польшу. В связи с этим, власти страны уверенны, что фрагмент переговоров, цитату которого привел российский лидер, - это просто фальсификация российской стороны. Варшава официально обвинила Москву в предоставлении миру «лживой версии трагедии».
Недавно уже сообщалось о найденных следах тротила на фрагментах самолета Ту-154М, в котором возле Смоленска погибла польская делегация во главе с экс-президентом страны Лехом Качиньским.