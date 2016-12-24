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Первое Рождество в Европе в состоянии повышенной боевой готовности - СМИ

Первое Рождество в Европе в состоянии повышенной боевой готовности - СМИ
Reuters пишет, что правоохранительные органы Италии будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности в течение всех рождественских праздников, как и большинства европейских стран после трагедии, произошедшей во время берлинской ярмарки, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, вчера итальянская полиция вблизи Милана застрелила человека, подозреваемого в совершении теракта в Берлине в начале этой недели. При попытке задержания полиция приказала Анису Амри сдаться, однако он достал пистолет и попытался выстрелить, что и стало причиной таких действий полиции. Во Франции, Великобритании и Германии – странах, неоднократно побывавших мишенями исламистских боевиков, власти увеличили численность сотрудников полиции в туристических местах и густонаселенных районах крупных городов.

Амри удалось всего за три дня пересечь три государственных границы и побывать в трех странах, что вызвало шквал критики со стороны сторонников закрытых границ в Европе. Следствие полагает, что у Амри имелись сообщники в каждой из этих трех стран. Власти Италии во избежание подобных инцидентов во время праздников запретили въезд грузовиков и фургонов в центр Рима, а на ключевых маршрутах были установлены КПП, охраняемые спесназом.
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