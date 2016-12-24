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В Польше назревает политический кризис

В Польше назревает политический кризис
Associated Press пишет, что польские оппозиционные депутаты не прервали свой протест против решений правящей коалиции даже на Рождество. Он длится уже больше недели и вызван рядом решений, принятых парламентом, который они называют «популистскими», - передает replyua.net.

Польская оппозиция заявляет, что не покинет стен зала сессионных заседаний вплоть до 11 января. Депутаты заявили, что будут жить там все рождественские праздники по очереди. Их протест вызван несколькими жесткими решениями коалиции правящей националистической партии «Право и справедливость», за 13 месяцев при власти уже успевшей прославиться рядом скандальных законов. В частности, депутаты ввели уголовную ответственность за аборты и употребление высказывания «польские лагеря смерти», ограничили свободу слова и свободу собраний, запретили журналистам доступ в зал сессионных заседаний парламента, а также приняли резолюцию о признании Волынской трагедии «геноцидом украинцев против поляков».

Оппозиционные депутаты считают эти законы чистым популизмом. Они объясняют, что правящей партии удалось добиться поддержки народа благодаря ряду популярных шагов, которые, однако, являются абсолютно необоснованными экономически. В частности, парламентарии проголосовали за снижение пенсионного возраста с 65 лет до 60, увеличили социальные выплаты семьям, имеющим двух и более детей, а также малоимущим семьям, имеющим хотя бы одного ребенка.
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