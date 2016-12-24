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Беларусь засудила репортера Associated Press за статью о радиоактивном сыре

Беларусь засудила репортера Associated Press за статью о радиоактивном сыре
Associated Press сообщает, что белорусский суд сегодня принял решение, которым признал виновным его репортера в нанесении ущерба деловой репутации компании, производящей молочную продукцию. Репортер заявил, что обжалует это решение в суде апелляционной инстанции, – передает replyua.net.

Иск, поданный против журналиста западного издания, основывается на статье, опубликованной им в апреле текущего года. В ней речь идет о том, что работники молочной фермы допускали выпас коров на пастбищах, земля которых загрязнена радиоактивными отходами, попавших в нее вследствие Чернобыльской катастрофы. Журналист ссылался при этом на анализы молочной продукции, производимой этой компанией, проведенные белорусской государственной лабораторией. Они показали, что уровень радиоактивных изотопов в молоке и молочной продукции превышает допустимый в десять раз.

Представители компании подали иск против журналиста, заявляя, что его статья нанесла большой ущерб ее деловой репутации. Основным видом продукции, выпускаемой компанией, является сыр, который экспортируется в Россию. Журналист категорически не согласен с иском и заявляет, что суд не принял во внимание при рассмотрении дела главные доказательства.
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