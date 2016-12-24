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Ураган в Шотландии: закрыты школы и трудности с транспортом

Ураган в Шотландии: закрыты школы и трудности с транспортом
На шотландскую территорию налетел ураган «Барбара», в связи с чем по всей стране наблюдаются перебои в работе транспорта и начались проблемы с электроснабжением, передает replyua.net со ссылкой на ВВС.

Вчера на северо-западе Шотландии власти приняли решение о закрытии почти сто двадцать школ, в которых учатся восемь с половиной тысяч детей. В части регионов страны поезда и автобусы ездят с нарушениями, также отменили отправку паромов на расположенные рядом острова. После неудачной попытки двух самолетов приземлиться в аэропорту Сторновэй на острове Льюис, его закрыли, в связи с чем воздушным суднам пришлось отправиться в другие аэропорты страны. На части островов в северо-западной части Шотландии отключалось электричество, в связи с чем сотрудники энергетических компаний задействовали дополнительные мощности и объявили о «желтом» уровне тревоги, согласно которому предполагается большее количество дежурств.

На одном из островов Шотландии скорость ветра была равна 146 километрам в час. Эксперты сообщили о восьми подтоплениях и добавили, что в скором времени число подтоплений в новых местах будет таким же. Синоптики уже предупредили, что стихия не покинет страну в ближайшие дни, то есть Рождество в Шотландии придется праздновать в условиях непогоды.
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