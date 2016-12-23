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Европейские политики требуют закрыть границы в ЕС

Европейские политики требуют закрыть границы в ЕС
Издание «Independent» пишет, что теракт на берлинской рождественской ярмарке привел резкому обострению активности крайне правых сил в Европе. В частности, сегодня с резкими заявлениями и критикой свободы передвижения выступила Марин Ле Пен, - передает replyua.net.

Крайне правые политические силы по всей Европе стали резко критиковать политику открытых границ ЕС, видя в ней риски в связи с существующей террористической угрозой. Как сообщалось ранее, 24-летний Анис Амри, подозреваемый в организации теракта в Берлине, пребывавший в розыске четыре дня, был застрелен сегодня утром в пригороде Милана.

Фактически, Амри за четыре дня преодолел две государственные границы и побывал в трех странах. То, с какой легкостью ему удалось перемещаться по континенту, вызвало шквал критики властей со стороны крайне правых политиков по всему ЕС. Марин Ле Пен, лидер ультраправой французской партии «Национальный фронт, сегодня заявила: «Эта авантюра, в которую оказались втянуты как минимум три страны, является признаком катастрофы системы безопасности всего Европейского союза».
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