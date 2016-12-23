Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет о том, что парламентские выборы в Румынии привели к неожиданным результатам – впервые в истории страны, как и всего Европейского союза, премьер-министром может стать женщина-мусульманка Севил Шайдех, - передает replyua.net.
Журналист сообщает, что в прошлом году Шайдех уже поставила определенный рекорд, став первым в истории Румынии членом правительства, исповедующим ислам. «Не менее примечательно, что ей придется работать с этническим немцем и протестантом Клаусом Йоханнисом, являющимся главой румынского государства», - сообщает журналист.
Блогер подчеркивает: «Она принадлежит к числу тех крымских татар, которые бежали из Крыма во время оккупации Российской империи. Она не просто политик – многие признают за ней возможность преодолеть популизм собственной партии, многие представители которой являются шовинистами. Если парламенту Румынии поддержит ее кандидатуру, она станет первой в истории своего этноса, насчитывающего всего 20 000 человек».