валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины
Виталий Портников в статье на «Крым.Реалии» пишет о том, что парламентские выборы в Румынии привели к неожиданным результатам – впервые в истории страны, как и всего Европейского союза, премьер-министром может стать женщина-мусульманка Севил Шайдех, - передает replyua.net.

Журналист сообщает, что в прошлом году Шайдех уже поставила определенный рекорд, став первым в истории Румынии членом правительства, исповедующим ислам. «Не менее примечательно, что ей придется работать с этническим немцем и протестантом Клаусом Йоханнисом, являющимся главой румынского государства», - сообщает журналист.

Блогер подчеркивает: «Она принадлежит к числу тех крымских татар, которые бежали из Крыма во время оккупации Российской империи. Она не просто политик – многие признают за ней возможность преодолеть популизм собственной партии, многие представители которой являются шовинистами. Если парламенту Румынии поддержит ее кандидатуру, она станет первой в истории своего этноса, насчитывающего всего 20 000 человек».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
15269

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день