Евросоюз намерен закрыть все способы финансирования терроризма

В Еврокомиссии завершилась разработка перечня действий, направленных на борьбу с терроризмом и его финансированием Как передает replyua.net, представление соответствующего пакета мер состоялось накануне в Брюсселе. Отмечается, что для разработки этого документа потребовался не один месяц, и поводом для этого не стал произошедший на днях теракт на берлинской ярмарке.
По информации Deutsche Welle, в пакете предусмотрен более внимательный контроль над перевозкой денег наличными и товаров из золота во время въезда и выезда из ЕС. Подозреваемые в совершении преступлений лица будут проходить тщательную проверку даже при условии, если они ввозят в государства ЕС сумму, не превышающую разрешенные десять тысяч евро. Помимо этого, ожидается, что сотрудники таможенных служб будут наделены новыми полномочиями, предполагающие проверку кредитных карт, пересылаемых по почте.
Более того, ЕК намерена сделать более совершенным обмен информации между странами, входящими в ЕС, через Шенгенскую информационную систему и использовать полученную от спецслужб информацию тогда, когда еще не удалось установить личность, но отпечатки пальцев которой были найдены на месте преступления.