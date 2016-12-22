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Румыния планирует приобрести американские истребители

Румыния планирует приобрести американские истребители
Румынское Министерство обороны приступило к переговорам с американскими властями о закупке двенадцати многофункциональных истребителей F-16, сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ. Такое заявление накануне прозвучало от Михни Мотока, министра обороны Румынии.

По его словам, сложилась ситуация, касающаяся сферы безопасности, когда ни одна страна не может продать Румынии истребители. «Нам приходится переориентироваться, поэтому мы обратились к непосредственному производителю военной техники. Сейчас румынская сторона начала переговоры с властями Соединенных Штатов», подчеркнул Моток. По его словам, переговоры находятся только в начальной стадии, и пока он не может сказать, в какую сумму обойдется Румынии этот крупный контракт.

Напомним, что ранее Румыния закупала истребители в Испании, однако теперь, как подчеркнули в оборонном ведомстве, это сделать невозможно. В Испании было закуплено двенадцать истребителей F-16. В прошлый раз сумма контракта достигала почти 630 миллионов евро.
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