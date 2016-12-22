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Штайнмайер прокомментировал режим прекращения огня на Донбассе

Штайнмайер прокомментировал режим прекращения огня на Донбассе
Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Германии и председатель ОБСЕ, прокомментировал решение об объявлении режима прекращения огня в зоне АТО с 24 декабря, передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Штайнмайера, он приветствует это решение, и выполнение этой договоренности, как считает глава МИД, станет важным шагом для прокладывания пути к мирному решению конфликта и для стабилизации безопасности в регионе. «Режим прекращения огня, в первую очередь, необходим для мирного населения Донбасса, и именно оно больше всего страдает от конфликта», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Напомним, что в начале этой недели ситуация в зоне АТО резко обострилась – на протяжении нескольких дней ведутся ожесточенные бои на Светлодарской дуге.

За эти дни 16 военнослужащих получили ранения, еще пятеро бойцов погибли. За последние пять месяцев эти потери стали самыми серьезными для ВСУ, о чем недавно сообщили в штабе АТО. Боевики также несут потери, а еще и полную ответственность за эскалацию конфликта на востоке страны.
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