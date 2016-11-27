В Еврокомиссии выступили с важным заявлением о санкциях против России

Возглавляющий Еврокомиссию Жан-Клод Юнкер заявил, что на сегодняшний день причин для снятия санкций против Российской Федерации нет, информирует replyua.net. В интервью журналистам Euronews высокопоставленный чиновник подчеркнул, что сейчас возникла необходимость подписания с Россией соглашения, «выходящего за обычные рамки», так как безопасность на европейском континенте невозможна, если не установить партнерские отношения с Москвой, сказал Юнкер.
Вместе с тем, он назвал огромной ошибкой оценку российской политики, которая недавно прозвучала от главы Белого дома Барака Обамы. По его утверждению, Россия – это «региональная держава». Отвечая на вопрос о перспективе изменения позиции Евросоюза в том случае, если у будущего американского лидера Дональда Трампа мнение о целесообразности продления санкций против России будет иным, Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что политика Европейского союза является независимой от того, какой внешнеполитический курс будет соблюдать официальный Вашингтон.
«В Соединенных Штатах могут делать то, что им захочется, однако у Евросоюза будет своя сфера интересов», - отметил председатель Еврокомиссии.