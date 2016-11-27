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Юнкер рассказал об антироссийских санкциях и об ошибке Обамы

Юнкер рассказал об антироссийских санкциях и об ошибке Обамы
Нет ни одного аргумента и ни одной предпосылки для того, чтобы отменить антироссийские санкции. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Жана-Клода Юнкера в интервью Евроньюз.

По словам президента Европейской комиссии, санкции Евросоюза по-прежнему будут предусматривать ограничение в экспорте и импорте, ограничение сотрудничества с российскими финансовыми учреждениями, а также ограничения в торговле, в том числе газом, нефтью и оружием. Президент Еврокомиссии подчеркнул, что он до сих пор не увидел никакого аргумента в пользу отмены антироссийских санкций. «Однако нужно отметить, что необходимо искать новые соглашения с Россией, которые выйдут за привычные рамки. Невозможно обеспечить безопасность в Европе, если в этом процессе не будет принимать участие Россия», отметил Юнкер.

По его мнению, Барак Обама сильно заблуждается, когда говорит, что Россия – это исключительно региональная держава. Также Юнкер уверен, что даже в случае изменения политики США в отношении РФ после прихода Трампа, Евросоюз не станет менять свою точку зрения.
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