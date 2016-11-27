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Дипломат: решение по безвизу будет озвучено уже через две недели

Дипломат: решение по безвизу будет озвучено уже через две недели
Решение, связанное с предоставлением безвизового режима Украине, Евросоюз должен принять в ближайшие две или три недели. Как информирует replyua.net, об этом Владимир Огрызко рассказал Обозревателю.

По словам дипломата и бывшего главы внешнеполитического ведомства Украины, руководство Евросоюза уже делало заявление о том, что вопрос по безвизу должен решиться до конца текущего года. «Можно смело предположить, что так и будет, поскольку руководство ЕС не привыкло разбрасываться словами, и такие заявления просто так никто делать не будет. Нужно отметить и то, что уровень ответственности за подобные заявления в Евросоюзе очень высокий», отмечает Огрызко. По мнению дипломата, решение о предоставлении безвиза будет принято намного раньше, а не в конце декабря.

Дипломат объяснил – решение по вопросу будет принято через две или три недели, поскольку после 19 декабря все институции Евросоюза временно прекратят работу из-за рождественских и новогодних праздников. Напомним, что ранее Йоханнес Хан предупредил о том, что Евросоюз ждут серьезные проблемы, если он не отменит визовый режим с Украиной.
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