В МИД Польши опасаются, что их страна станет очередной жертвой агрессии

По мнению главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского, его страна может стать новой жертвой путинской агрессии, передает replyua.net. В ходе своего визита в Ирландию, министр отметил, что сейчас власти Польши с большой обеспокоенностью наблюдают за тем, что происходит на востоке. Вполне вероятно, что Российская Федерация вновь займет агрессивную позицию с целью строительства новой империи, в результате чего Польша может опять пополнить ряды ее жертв. При этом главный дипломат Польши вспомнил о том, что Кремль прибег к агрессии в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году.
«Данные события являются свидетельством того, что Москва готова к применению военной силы по отношению к другим независимым странам, граничащим с ней», - сообщил министр.
Витольд Ващиковский подчеркнул, что российские власти намерены наносить удары в отдаленные от своих границ регионы. Как пример, министр иностранных дел Польши вспомнил о кибератаках, совершенных российскими хакерами в ходе президентской кампании в Соединенных Штатах Америки. Руководитель польского МИДа добавило, что у официальной Варшавы неоднозначно враждебное настроение к Москве.